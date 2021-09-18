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«Очень плохой сигнал»: Посол Франции обвинил Австралию в предательстве

Майк Габриелян
1 час назад

Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо обвинил Канберру в предательстве из-за разрыва соглашения о поставках субмарин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень плохой сигнал»: Посол Франции обвинил Австралию в предательстве
Фото: Fotolia / fanfanFotolia / fanfan

«Если опубликованные сообщения о готовившемся предательстве верны – а они не были опровергнуты, – то это серьезное нарушение доверия и очень плохой сигнал», – заявил Тебо.

По его словам, у французских дипломатов есть проверенные сведения, что австралийцы готовили разрыв соглашения в течение 18 месяцев.

На этой неделе Австралия в одностороннем порядке отказалась от контракта на строительство подлодок на верфях французской компании Naval Group. Соглашение на более чем 50 млрд долларов было заключено несколько лет назад, В Париже его называли «контрактом века».

Известие об отказе Австралии от французских подлодок было воспринято французскими властями крайне болезненно. Более того, США, Великобритания и Австралия создали новый блок AUKUS для совместной обороны и противостояния Китаю.

Вашингтон и Лондон пообещали передать Канберре технологии строительства атомных подлодок. Отдельные политологи заговорили о том, что три страны создают отдельный англосаксонский союз, оставляя Францию в стороне.

В итоге после разрыва соглашения о поставках субмарин Франция отозвала своих послов из США и Австралии.

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