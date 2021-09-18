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В Германии объяснили антироссийскую резолюцию Европарламента

News.ru
32 минуты назад

Немецкий политолог Александр Рар назвал окончание строительства «Северного потока — 2» и последовавшую резолюцию Европарламента проигрышем для антироссийски настроенных политиков. Об этом он сообщил в своём официальном Telegram-канале. Эксперт признал, что Запад в свете последних событий делает «истерические заявления».

В ФРГ объяснили антироссийскую резолюцию Европарламента
Фото: ТАССТАСС

По его словам, для многих окончание строительства газопровода оказалось неожиданностью.

Они в истерике и даже делают беспочвенные, истерические заявления. Это как биться об стенку и играть в какую-то войну, — сказал Рар.

Политолог отметил, что сейчас в Европе многие говорят о необходимости поставок российского газа и приветствуют скорейший запуск «Северного потока — 2». Наблюдаемый в Европе рост цен на газ вызван переходом европейцев на «зелёные» технологии и отказом от «грязных» энергоносителей.

"Никаких реальных последствий": политолог о резолюции Европарламента по РФ

Рар рассказал, что Европа на сегодняшний день не готова отказаться от традиционных источников электроэнергии. Она по-прежнему топит углём и ей нужен газ, альтернативные источники не работают.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал утверждение Европарламентом доклада о пересмотре отношений с Россией. По его мнению, евродепутаты в своей антироссийской истерии перестали слышать голос разума.

Одно из положений доклада предусматривает готовность ЕС не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму. Депутат подчеркнул, что это является ярчайшим примером попытки вмешательства в российский избирательный процесс со стороны крупнейшей межпарламентской организации.
В мире,Александр Рар,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,Европарламент,Госдума,ЕС,
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