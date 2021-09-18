В ФРГ объяснили антироссийскую резолюцию Европарламента

Немецкий политолог Александр Рар назвал окончание строительства «Северного потока — 2» и последовавшую резолюцию Европарламента проигрышем для антироссийски настроенных политиков. Об этом он сообщил в своём официальном Telegram-канале. Эксперт признал, что Запад в свете последних событий делает «истерические заявления».

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По его словам, для многих окончание строительства газопровода оказалось неожиданностью.

Они в истерике и даже делают беспочвенные, истерические заявления. Это как биться об стенку и играть в какую-то войну, — сказал Рар.

Политолог отметил, что сейчас в Европе многие говорят о необходимости поставок российского газа и приветствуют скорейший запуск «Северного потока — 2». Наблюдаемый в Европе рост цен на газ вызван переходом европейцев на «зелёные» технологии и отказом от «грязных» энергоносителей.

Рар рассказал, что Европа на сегодняшний день не готова отказаться от традиционных источников электроэнергии. Она по-прежнему топит углём и ей нужен газ, альтернативные источники не работают.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал утверждение Европарламентом доклада о пересмотре отношений с Россией. По его мнению, евродепутаты в своей антироссийской истерии перестали слышать голос разума.