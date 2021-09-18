Три взрыва за день: террористы атаковали Афганистан

Два взрыва произошли в Кабуле, сообщается о двоих пострадавших. Магнитные мины были прикреплены к припаркованным автомобилям, сообщают очевидцы. Боевики «Талибана»* стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу зевак. Еще один теракт был совершен в городе Джелалабаде, погибли три человека.

Фото: Twitter Twitter

В городе Джелалабад в провинции Нангархар три человека погибли, получили ранения по меньшей мере 18 человек, передает телеканал Shamshad News. При взрывах в районе Даште Барчи на юго-западе Кабула и в области Ирфани Харрготи 13-го района были ранены по меньшей мере двое человек. Об этом сообщает TOLO News.

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На кадрах с места событий видно, что взрыв одной магнитной мины значительно повредил автомобили. Машины были оставлены там со вчерашнего вечера, заявили местные жители.

Ударная волна также сорвала часть жалюзи с ближайших витрин магазинов. Ответственность за взрывы пока что никто на себя не взял.

Первые теракты в Афганистане при власти «Талибана (организация запрещена в России)» произошли 26 августа. Рядом с кабульским аэропортом прогремели два взрыва, ответственность за которые взяла на себя местная группировка «Исламского государства» (организация запрещена в России) — «Вилаят Хорасан». В результате более 200 человек погибли, среди них – 13 американских морпехов. Смертник подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

В Афганистане сохраняется угроза новых террористических атак, так как на территории страны все еще действуют боевики «Исламского государства», заявил вскоре после взрыва в аэропорту замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

«Террористическая угроза с территории Афганистана пока сохраняется. Деятельность ИГИЛ остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане. Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата», — отметил дипломат.

В МИДе также не исключили, что террористы попытаются перейти границы сопредельных с Афганистаном государств под видом мирных беженцев.

Террористические акты в афганских городах совершались и при прежней власти. В конце прошлого декабря сразу четыре взрыва произошли в Кабуле. Двое местных силовиков погибли, еще шесть человек получили ранения. В двух случаях были подорваны магнитные бомбы. Целью второго взрыва стал автомобиль со старшим сотрудником службы охраны афганского правительства. Жертвами еще двух взрывов стали полицейские, которые находились в служебных автомобилях. Один мирный житель получил ранения.

1 декабря в Кабуле неизвестные подорвали с помощью заложенного у дороги самодельного взрывного устройства машину российской дипмиссии.

«По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», — указывалось в комментарии МИД РФ.

В 2018 году террористы атаковали несколько зданий госучреждений в Афганистане, в том числе – президентский дворец, а также посольства и дипломатов ряда западных страны.

В конце декабря 2018 года в результате теракта в столице Афганистана были убиты 40 человек, из них 14 — граждане иностранных государств. Группа вооруженных автоматическим огнестрельным оружием мужчин в военной форме вошла в здание отеля и открыла огонь по его постояльцам и посетителям. В момент теракта в здании Intercontinental проходили сразу две свадьбы и Всеафганская конференция по информационным технологиям.

Террористы взяли в заложники персонал и нескольких постояльцев, а также убили минимум трех военнослужащих афганской армии.