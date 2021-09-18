В Пентагоне признали Россию потенциально опаснее Китая

Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал заявил, что в ближайшем будущем Россия может стать для Америки более серьезной проблемой, чем Китай. Текст его выступления опубликован на сайте Минобороны США.

«В ближайшие годы Россия может фактически стать главным вызовом безопасности в военной сфере для США и Европы. Россия - это все более напористый противник, который по-прежнему намерен усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток разделить Запад», - заявил Кал в ходе выступления на Балтийской военной конференции в Литве.

При этом он назвал Китай «задающей ритм угрозой» для Америки.

В то же время, Кал счел деятельность России в Европе, на Ближнем Востоке и Азии, а также в области кибербезопасности серьезным вызовом для США и их союзников.

По его словам, РФ стремится разрушить «прозрачность и предсказуемость». Кал также обвинил Россию в применении военной силы для достижения своих целей и в поддержке марионеточных организаций, занимающихся распространеним хаоса и подрывом существующего международного порядка.