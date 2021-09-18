В Польше назвали Украину непривлекательным местом для жизни

Украина вряд ли сможет долгое время оставаться эффективной и современной страной и представлять из себя привлекательное место для жизни. Такое мнение выразил автор статьи в польском издании Tygodnik Powszechny, изучая ситуация с миграцией и демографией в соседнем государстве.

По словам обозревателя, население на Украине вот уже 30 лет идет на убыль, и катастрофически большое количество граждан переезжают из страны. В издании отмечают, что проект «Независимая Украина» для многих украинцев стал непривлекательным, поэтому они больше не стремятся связывать свою жизнь с этой страной.