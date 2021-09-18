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Пентагон назвал ошибкой авиаудар по Кабулу

Lenta.ru
40 минут назад

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал ошибкой авиаудар американских сил по столице Афганистана Кабулу, при котором погибли мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости.

Пентагон назвал ошибкой авиаудар по Кабулу
Фото: ReutersReuters

Как рассказал Маккензи, было установлено, что в результате атаки погибли 10 гражданских лиц, в числе которых были семь детей. Генерал заявил, что несет полную ответственность за «трагический исход» произошедшего и извинился. Пентагон рассматривает возможность выплаты компенсаций родственникам погибших от ошибочного авиаудара и консультируется по этому вопросу с министерством финансов, добавил он.

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Маккензи предположил, что будущие удары американских войск в Афганистане будут осуществляться «по более высоким стандартам». Он также выразил мнение, что не стоит делать какие-либо выводы относительно возможностей США наносить удары по целям «Исламского государства» (запрещено в России) в Афганистане в будущем, основываясь на этом случае.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на признания Пентагона касательно авиаудара по столице Афганистана. «У партнеров сегодня день правды. Даешь неделю!» — написала она. Высказывание также относилось и к заявлению зампредседателя Комитета начальников штабов США Джона Хайтена. Он назвал мощь российской армии «невероятной» и резюмировал, что Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является «значительным вызовом для США».

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Заявление американской стороны прокомментировал и российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, в эффективности решений, которые принимают США, возникли очень серьезные сомнения. «Учитывая высокий уровень вооруженности США и их страсть к применению силы, это крайне опасно», — написал он. Пушков также напомнил об «ошибках» американцев в Ираке, Ливии и Сирии.

Смертельная ошибка

Атака американского беспилотника на начиненный взрывчаткой автомобиль в Кабуле произошла 29 августа. Машина была поражена ракетой Hellfire, выпущенной с беспилотника Predator. В Пентагоне рассказали, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые планировали атаковать кабульский аэропорт, чтобы сорвать эвакуацию.

По данным американской стороны, в результате атаки были ликвидированы два террориста ИГ. Позже телеканал Al Jazeera сообщил, что всего погибли 12 человек, находившихся рядом с машиной, шестеро из них — дети.

Однако вооруженные силы США подчеркнули, что удар был нанесен лишь после получения точных данных авиаразведки. В руки американцев попали кадры загрузки взрывчатки в автомобиль, утверждали там.

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