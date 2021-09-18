В Китае допустили возникновение COVID-19 на американской базе

Научный сотрудник Уханьского университета, китайский историк У Эньюань заявил, что экспертам Всемирной организации здравоохранения нужно изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике на предмет возможного появления оттуда коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По словам У Эньюаня, поскольку он историк, а не биолог, то не может сказать, например, был ли создан в лабораторных условиях коронавирус SARS-CoV-2, который сейчас циркулирует в мире.

"При этом, по информации центров по контролю и профилактике заболеваний в США, на базе Форт-Детрик неоднократно нарушались правила безопасности, из-за чего имели место вспышки респираторных инфекций у жителей расположенных поблизости домов престарелых, а выявленные у них симптомы напоминали симптомы коронавирусной инфекции", — считает Эньюань.