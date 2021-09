Магната из США признали виновным в убийстве

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал он, когда отошел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.