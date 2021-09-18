Магната из США признали виновным в убийстве

Магнат в сфере недвижимости и американский миллионер Роберт Дарст в пятницу признан виновным в убийстве первой степени в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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По его сведениям, присяжным суда Лос-Анджелеса (штат Калифорния) понадобилось три дня на обсуждение, чтобы вынести решение по этому делу. Сам Дарст не присутствовал на слушании, так как находится на самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом.

Как отмечает агентство, в ходе допроса Дарста в суде он путался в показаниях и в конце сам признал, что "очень сложно поверить и принять" то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом не убивал свою близкую знакомую.

Теперь 78-летнему магнату грозит пожизненное заключение. Судебное слушание, на котором судья огласит приговор, намечено на 18 октября. Состояние Дарста, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, в настоящее время оценивается в $100 млн.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал он, когда отошел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.