США отреагировали на решение Франции отозвать посла

США продолжат взаимодействовать с Францией, чтобы урегулировать разногласия, заявили в Белом доме.

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В Вашингтоне указали, что «в других случаях за долгое время союза» странам удавалось урегулировать разногласия. Как заявили в США, Вашингтон «был в тесном контакте с французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла». США выразили сожаление, что в Париже «пошли на этот шаг», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность разместить войска США в Австралии на постоянной основе, заявил: «У нас там уже есть ротационное присутствие морской пехоты». Он сказал, что сейчас «обсуждается» возможность «увеличить это присутствие в Австралии и этот доступ в Австралию, но никакого решения не было принято», обсуждение будет продолжаться.