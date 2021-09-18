В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

США выразили сожаление в связи с решением Франции отозвать посла

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
33 минуты назад

США продолжат взаимодействовать с Францией, чтобы урегулировать разногласия, заявили в Белом доме.

США отреагировали на решение Франции отозвать посла
Фото: ReutersReuters

В Вашингтоне указали, что «в других случаях за долгое время союза» странам удавалось урегулировать разногласия. Как заявили в США, Вашингтон «был в тесном контакте с французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла». США выразили сожаление, что в Париже «пошли на этот шаг», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность разместить войска США в Австралии на постоянной основе, заявил: «У нас там уже есть ротационное присутствие морской пехоты». Он сказал, что сейчас «обсуждается» возможность «увеличить это присутствие в Австралии и этот доступ в Австралию, но никакого решения не было принято», обсуждение будет продолжаться.

Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом Австралия отказалась от контракта с французской Naval Group на создание атомных подводных лодок. Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии.

В мире,Джон Кирби,Пентагон,France-Presse,ИТАР-ТАСС,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители