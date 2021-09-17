Париж отзывает послов из США и Австралии

Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии в связи со сделанными этими странами заявлениями 15 сентября - в день, когда они объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.