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Париж отзывает послов из США и Австралии для консультаций

ТАСС
24 минуты назад

Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии в связи со сделанными этими странами заявлениями 15 сентября - в день, когда они объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Париж отзывает послов из США и Австралии
Фото: © Petr Kovalenkov/Shutterstock/FOTODOM© Petr Kovalenkov/Shutterstock/FOTODOM

"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии, - приводит пресс-служба МИД слова Ле Дриана. - Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США".

Министр указал, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок океанского класса и вступлением вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками.

"Это неприемлемое поведение в отношениях между союзниками и партнерами, его последствия затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона", - указал министр.

В мире,Жан-Ив Ле Дриан,МИД,
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