Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими

"Я повторю [то], что говорил не раз: соседи нам даны от бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу на форуме патриотических сил "Символ единства", посвященном Дню народного единства. Отрывок из выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

"Мы даже не напоминаем сегодня им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, что Вильна [старое название Вильнюса] - это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - продолжил президент Белоруссии.

"Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство - незыблемые основы нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо, это навсегда", - сказал Лукашенко.

Выступление президента Белоруссии было приурочено к учрежденному в стране в этом году празднику - Дню народного единства. Он отмечается 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, в результате которого к республике были присоединены территории Западной Белоруссии, которые с 1921 года по условиям Рижского мирного договора входили в состав Польши.

В 1939 году в состав Белоруссии вошел входивший тогда в состав Польши город Белосток, который после освобождения Красной армией в 1944 году вновь был передан Польше. В Средние века территории современной Польши, Литвы и Белоруссии входили в состав государства Великое княжество литовское. Вильнюс до Первой мировой войны входил состав Российской империи и носил название Вильна. В 1915 году этот город был оккупирован немецкими войсками, в последующие несколько лет он находился под контролем разных государств. В 1922 году город вошел в состав Польши и получил название Вильно. В 1939 году город был занят войсками СССР, который передал его Литве, в 1940 году Литва вошла в состав СССР.