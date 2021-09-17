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Лукашенко заявил, что Белоруссия не предъявляет территориальных претензий соседним странам

ТАСС
56 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не предъявляет территориальных претензий соседним государствам, несмотря на то, что, по его словам, польский город Белосток и столица Литвы Вильнюс исторически в прошлом были белорусскими землями.

Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я повторю [то], что говорил не раз: соседи нам даны от бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу на форуме патриотических сил "Символ единства", посвященном Дню народного единства. Отрывок из выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

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"Мы даже не напоминаем сегодня им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, что Вильна [старое название Вильнюса] - это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - продолжил президент Белоруссии.

"Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство - незыблемые основы нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо, это навсегда", - сказал Лукашенко.

Выступление президента Белоруссии было приурочено к учрежденному в стране в этом году празднику - Дню народного единства. Он отмечается 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, в результате которого к республике были присоединены территории Западной Белоруссии, которые с 1921 года по условиям Рижского мирного договора входили в состав Польши.

В 1939 году в состав Белоруссии вошел входивший тогда в состав Польши город Белосток, который после освобождения Красной армией в 1944 году вновь был передан Польше. В Средние века территории современной Польши, Литвы и Белоруссии входили в состав государства Великое княжество литовское. Вильнюс до Первой мировой войны входил состав Российской империи и носил название Вильна. В 1915 году этот город был оккупирован немецкими войсками, в последующие несколько лет он находился под контролем разных государств. В 1922 году город вошел в состав Польши и получил название Вильно. В 1939 году город был занят войсками СССР, который передал его Литве, в 1940 году Литва вошла в состав СССР.

В мире,Александр Лукашенко,
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