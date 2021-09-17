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Китайцы захотели от Москвы и Пекина погрузить США в хаос

News.ru
20 минут назад

Читатели китайской газеты Хуаньцю шибао высказались о новом союзе США, Великобритании и Австралии против Пекина. Они потребовали от столицы Китая и Москвы погрузить Штаты в хаос в связи с появлением у последних новых союзников. Россия же считается союзником КНР.

Китайцы захотели от Москвы и Пекина погрузить США в хаос
Фото: Li Xin/XinHua/Global Look PressLi Xin/XinHua/Global Look Press

Стоит заметить, что отношения между Пекином и Вашингтоном весьма напряжённые. Со стороны США неоднократно звучали призывы по сдерживанию Китая.

Раз Соединённые Штаты хотят создать проблемы, у Китая и России теперь есть возможность погрузить Америку в ещё больший хаос!, — высказался один из комментаторов.

Другой же пользователь напомнил, что Китай обещал не применять ядерное оружие против безъядерных стран. Тем не менее, у Австралии оно может появиться в скором времени. В связи с этим юзер поинтересовался — будет ли теперь это условие Пекина действенным для зарубежной страны?

Ещё один пользователь предложил запустить в сторону США ракеты, а иной отметил, что Штаты беспокоятся только о своей экономической выгоде. Ещё несколько человек заявили, что Британия, Австралия и США являются бандитами, которые «думают, как грабить другие государства».

Ранее сообщалось, что Австралия, Великобритания и США заключили оборонный союз под названием AUKUS, в рамках которого на территории Австралии начнётся строительство 18 американских атомных подводных лодок. Отмечается, что основная цель объединения — защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.

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