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Спускаемая капсула «Шэньчжоу-12» с тайконавтами приземлилась в Китае. Видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

Спускаемый аппарат космического корабля «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами совершил успешную посадку на полигоне Дунфэн, расположенном на севере Китая. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Экипаж корабля на протяжении 90 дней занимался подготовкой к работе китайской орбитальной станции «Тяньгун». Тайконавты (так в КНР называют участников космических полетов) осуществляли сборку и подключение оборудования, которое доставляется грузовыми кораблями.

Планируется, что следующая миссия продлится шесть месяцев.

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