Спускаемый аппарат космического корабля «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами совершил успешную посадку на полигоне Дунфэн, расположенном на севере Китая . Соответствующее видео опубликовано в YouTube .

Экипаж корабля на протяжении 90 дней занимался подготовкой к работе китайской орбитальной станции «Тяньгун». Тайконавты (так в КНР называют участников космических полетов) осуществляли сборку и подключение оборудования, которое доставляется грузовыми кораблями.