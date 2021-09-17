Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Рамблеру» о военной операции США в Афганистане и оценил поспешный вывод войск из страны, назвав его поражением коллективного Запада.
Эксперт отметил, что военная операция США в Афганистане «в 2001 году была запланирована и реализована ЦРУ».
«Она была проведена в кратчайшие сроки: в течение двух месяцев. Соответственно, методы и средства этой операции были ЦРУшные. В основном использовались деньги и подкуп оппозиционных движений. Плюс ко всему силы специальных операций и точечные бомбардировки. Но в силах специальных операций принимало участие всего несколько сотен человек. То есть, грубо говоря, это была войсковая операция, это не была война как таковая. И в последующем американцы использовали не столько свою армию, сколько подкупленные вооруженные формирования, которые они стали готовить для защиты собственных интересов в Афганистане. И они сделали 300-тысячную армию, которая по сравнению с 60-тысячной армией талибов выглядела достаточно убедительно и прекрасно оснащенной. Но дело в том, что они с внутриполитической точки зрения проиграли эту ситуацию. Хотя надо сказать, что мы до конца цели США не очень представляем», - заявил специалист.
Подберезкин выразил мнение, что американцы, прежде всего, были заинтересованы в дестабилизации ситуации в Афганистане и в целом по периметру границ России.
«В этом смысле им это удалось», - отметил он.
Военный эксперт рассказал, что в связи с приходом запрещенной в России террористической организации «Талибан» ко власти в Афганистане дестабилизация ситуации наблюдается во всей Центральной Азии.
«Талибы не будут проамериканскими. Но кто знает, насколько они управляются американцами? В свое время американцы создали моджахедов, а потом создали талибов. Затем талибы вышли из-под контроля. А сейчас большинство членов талибского правительства отсидело в американских тюрьмах и наверняка было завербовано Соединенными Штатами. Я предполагаю, что с этой точки зрения во многом американцы каких-то своих целей добились», - сказал Подберезкин.
Вместе с тем он согласился со словами президента России Владимира Путина, который, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством.
«Это было бегство, которые было плохо организовано. Но, с другой стороны, иначе бы они не ушли. Американцы планировали это давно, я читал об этой операции - уходе из Афганистана - в январе 2021 года в докладе RAND (RAND Corporation — американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США - прим. ред.). Поэтому здесь не стоит упрощать ситуацию и выдавать ее за победу "Талибана" над американцами. Если говорить о тех задачах, которые американцы ставили перед собой, - они считают, что их выполнили. А то, что они неудачно эвакуировались, это, конечно, была проблема. Но здесь гораздо важнее другое: это было бегство из Афганистана не столько США, сколько всей западной коалиции. А в эту коалицию входили все натовские государства плюс другие, даже нейтральные государства. Это было поражение коллективно Запада. Это гораздо более серьезно», - добавил директор Центра военно-политических исследований МГИМО.