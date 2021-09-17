«Это было бегство, которые было плохо организовано. Но, с другой стороны, иначе бы они не ушли. Американцы планировали это давно, я читал об этой операции - уходе из Афганистана - в январе 2021 года в докладе RAND (RAND Corporation — американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США - прим. ред.). Поэтому здесь не стоит упрощать ситуацию и выдавать ее за победу "Талибана" над американцами. Если говорить о тех задачах, которые американцы ставили перед собой, - они считают, что их выполнили. А то, что они неудачно эвакуировались, это, конечно, была проблема. Но здесь гораздо важнее другое: это было бегство из Афганистана не столько США, сколько всей западной коалиции. А в эту коалицию входили все натовские государства плюс другие, даже нейтральные государства. Это было поражение коллективно Запада. Это гораздо более серьезно», - добавил директор Центра военно-политических исследований МГИМО.