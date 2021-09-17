Обзор иноСМИ: «Россия хочет быть готовой к войне с НАТО»

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«Россия хочет быть готовой к войне с НАТО»

Масштабные учения «Запад-2021» стали признаком углубления российско-белорусских военных связей и прошли именно тогда, когда правительство Александра Лукашенко сталкивается с растущим давлением западных санкций, пишет The National Interest. Издание подчеркнуло, что Россия, в свою очередь, «хочет быть готовой к войне с НАТО».

Одним из самых ярких моментов учений журнал назвал имитацию массированного авиаудара, в которой участвовали более шестидесяти самолетов. В ходе этой операции бомбардировщики Ту-22М3 сбросил по восемь 1,5-тонных бомб. Минобороны России сообщило, что в результате авиаудара было уничтожено более пятидесяти условных целей.

На Украине начнут борьбу с «Северным потоком-2» по приказу Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая должна разработать меры противодействия «Северному потоку-2». Как рассказал «Главред», группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак,а в вошли в нее руководители силовых и энергетических ведомств.

Представители Зеленского рассказали, что группа должна подготовить предложения по предотвращению и минимизации «негативных последствий от сооружения газопровода» для Украины.

Угроза отключения от SWIFT и другое: резолюция Европарламента по РФ

«Украинская правда» рассказала, что резолюция Европарламента, в которой рассмотрены ключевые позиции отношений ЕС с Россией, призывает Евросоюз быть готовым к сдерживанию «российской агрессии» с помощью более жестких санкций. Также документ призывает бороться с зависимостью от российских энергоресурсов.

Резолюцию одобрили 494 голосами «за», 103 выступили «против», 72 депутата воздержались. Среди прочего, в документе отмечается, что ЕС «должен быть готов призвать» к отключению России от международной системы платежей SWIFT. Также авторы резолюции заявили, что российский газопровод «Северный поток-2» «вредит европейской солидарности и только увеличивает зависимость ЕС от российского газа».

«Кто-то хуже для Украины»: Климкин о следующих президентах России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что при будущих президентах РФ к Союзному государству России и Белоруссии могут присоединиться Донецк и Луганск. Об этом сообщает УНИАН.

По мнению Климкина, надеяться на смену отношений Украины и России в ближайшие годы не стоит. «Я вообще не вижу на сегодня в России ни одного проукраинского политика. А будет после Путина кто-то хуже для Украины», - заявил Климкин.

«Есть ряд причин»: Псаки о кашле Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попросила не волноваться из-за кашля президента США Джо Байдена, внимание на который обратили журналисты. Об этом сообщает Fox News.