Обзор иноСМИ: «Россия хочет быть готовой к войне с НАТО»

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Масштабные учения «Запад-2021» стали признаком углубления российско-белорусских военных связей и прошли именно тогда, когда правительство Александра Лукашенко сталкивается с растущим давлением западных санкций, пишет The National Interest. Издание подчеркнуло, что Россия, в свою очередь, «хочет быть готовой к войне с НАТО».
Одним из самых ярких моментов учений журнал назвал имитацию массированного авиаудара, в которой участвовали более шестидесяти самолетов. В ходе этой операции бомбардировщики Ту-22М3 сбросил по восемь 1,5-тонных бомб. Минобороны России сообщило, что в результате авиаудара было уничтожено более пятидесяти условных целей.
Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая должна разработать меры противодействия «Северному потоку-2». Как рассказал «Главред», группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак,а в вошли в нее руководители силовых и энергетических ведомств.
Представители Зеленского рассказали, что группа должна подготовить предложения по предотвращению и минимизации «негативных последствий от сооружения газопровода» для Украины.
«Украинская правда» рассказала, что резолюция Европарламента, в которой рассмотрены ключевые позиции отношений ЕС с Россией, призывает Евросоюз быть готовым к сдерживанию «российской агрессии» с помощью более жестких санкций. Также документ призывает бороться с зависимостью от российских энергоресурсов.
Резолюцию одобрили 494 голосами «за», 103 выступили «против», 72 депутата воздержались. Среди прочего, в документе отмечается, что ЕС «должен быть готов призвать» к отключению России от международной системы платежей SWIFT. Также авторы резолюции заявили, что российский газопровод «Северный поток-2» «вредит европейской солидарности и только увеличивает зависимость ЕС от российского газа».
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что при будущих президентах РФ к Союзному государству России и Белоруссии могут присоединиться Донецк и Луганск. Об этом сообщает УНИАН.
По мнению Климкина, надеяться на смену отношений Украины и России в ближайшие годы не стоит. «Я вообще не вижу на сегодня в России ни одного проукраинского политика. А будет после Путина кто-то хуже для Украины», - заявил Климкин.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попросила не волноваться из-за кашля президента США Джо Байдена, внимание на который обратили журналисты. Об этом сообщает Fox News.
Один из журналистов, задавая вопрос Псаки, отметил, что Байден кашляет уже давно. «Я не думаю, что это должно вызывать беспокойство. Есть ряд причин, по которым нам нужно прочистить горло и есть, к примеру, небольшая простуда», - сказала она.