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Экс-депутат Рады объяснила, когда рухнет режим Зеленского

Анна Безрукова
50 минут назад

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала фактор, который, по ее мнению, способен разрушить власть президента страны Владимира Зеленского. Она считает, что цены на газ загонят власти в капкан, из которого выбраться уже не получится.

Экс-депутат Рады рассказала, когда рухнет режим Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Савченко, это может выступить последней каплей, которая разрушит власть украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом экс-депутат заявила в эфире канала «Первый независимый».

Савченко подвергла сомнениям тот факт, что украинцы смогут приобретать топливо в нужных объемах по текущим ценам на рынке. И Зеленскому больше ничего не остается, как только «пиариться» и раздавать обещания народу по поводу сдерживания цен на газ.

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Разницу, очевидно, придется сразу возмещать местных бюджетов. В итоге власти на местах просто не смогут работать, отметила Савченко.

«Поэтому следует понять, что это такой капкан, из которого мы уже не сможем выползти, и население страны это сейчас чувствует», — уверена она.

Кроме этого, Савченко подчеркнула, что если Зеленский издаст закон, в соответствии с которым украинцев будут выселять за неоплату коммунальных услуг, то он «позавидует судьбе Януковича».

Напомним, в последние дни стоимость природного газа в Европе колебалась. Несколькими днями ранее она составляла 750 долларов за тысячу кубометров. Далее торги закрылись на значении 796 долларов, расчет остановился на 861 долларе. В течение суток цена существенно варьировалась и даже достигала рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
В мире,Владимир Зеленский,Надежда Савченко,Верховная Рада,
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