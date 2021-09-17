Экс-депутат Рады рассказала, когда рухнет режим Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала фактор, который, по ее мнению, способен разрушить власть президента страны Владимира Зеленского. Она считает, что цены на газ загонят власти в капкан, из которого выбраться уже не получится.

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По мнению Савченко, это может выступить последней каплей, которая разрушит власть украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом экс-депутат заявила в эфире канала «Первый независимый».

Савченко подвергла сомнениям тот факт, что украинцы смогут приобретать топливо в нужных объемах по текущим ценам на рынке. И Зеленскому больше ничего не остается, как только «пиариться» и раздавать обещания народу по поводу сдерживания цен на газ.

Разницу, очевидно, придется сразу возмещать местных бюджетов. В итоге власти на местах просто не смогут работать, отметила Савченко.

«Поэтому следует понять, что это такой капкан, из которого мы уже не сможем выползти, и население страны это сейчас чувствует», — уверена она.

Кроме этого, Савченко подчеркнула, что если Зеленский издаст закон, в соответствии с которым украинцев будут выселять за неоплату коммунальных услуг, то он «позавидует судьбе Януковича».