Бывший глава МИД заявил о попадании Украины в геополитическую мясорубку

Украина оказалась в «геополитической мясорубке» в энергетической сфере. С таким заявлением выступил бывший глава МИД страны Павел Климкин.

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«Мы попали в геополитическую мясорубку. Американский президент Байден принял решение относительно „Северного потока — 2“ не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», — цитирует РИА Новости заявление экс-министра.

По словам Климкина, Украине следует договариваться с Еврокомиссией и Соединенными Штатами о ее включении «в особую категорию» тех, кому будут оказывать поддержку в случае угроз в энергетической сфере. Также он считает, что Киеву необходимо быть «в игре за одним столом» и ориентироваться главным образом на США, а не на Германию и Францию.

Следует отметить, что Россия и Украина в конце 2019 года продлили транзитный контракт на пятилетний срок. По условиям документа, «Газпром» гарантировал прокачку 65 млрд кубометров топлива в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

Руководитель предприятия Алексей Миллер ранее заявлял, что Москва готова продолжить сотрудничество с учетом экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной инфраструктуры Украины.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток — 2» на 100% завершилось утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по новому газопроводу стартуют в начале октября. Украина заявила, что намерена бороться с «Северным потоком — 2» даже после начала поставок газа.