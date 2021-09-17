Зеленский продолжит борьбу с «Северным потоком - 2»

Украинский президент Владимир Зеленский своим распоряжением создает рабочую группу для подготовки предложений по нейтрализации рисков от строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.
Отмечается, что российский проект якобы «содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона». Документ был подписан 16 сентября.
Рабочая группа «должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере».
В рабочую группу, которую возглавит руководителя офиса президента Андрей Ермак, вошли глава украинской Службы безопасности Иван Баканов, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, глава Минэнерго Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Торри Тауссиг в своей статье предположила, что будет с российским газопроводом «Северный поток — 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. По ее словам, Германия и Евросоюз теряют политика, который понимает Россию и ее президента Владимира Путина, а также верит, что сложные проблемы нужно решать через диалог.