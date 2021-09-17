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Зеленский продолжит борьбу с «Северным потоком - 2»

Елена Прошина
28 минут назад

Украинский президент Владимир Зеленский своим распоряжением создает рабочую группу для подготовки предложений по нейтрализации рисков от строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Зеленский продолжит борьбу с «Северным потоком - 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что российский проект якобы «содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона». Документ был подписан 16 сентября.

Рабочая группа «должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере».

В рабочую группу, которую возглавит руководителя офиса президента Андрей Ермак, вошли глава украинской Службы безопасности Иван Баканов, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, глава Минэнерго Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Торри Тауссиг в своей статье предположила, что будет с российским газопроводом «Северный поток — 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. По ее словам, Германия и Евросоюз теряют политика, который понимает Россию и ее президента Владимира Путина, а также верит, что сложные проблемы нужно решать через диалог.

В мире,Иван Баканов,Андрей Ермак,Алексей Данилов,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Нафтогаз,Минэнерго,ЕС,The National Interest,ИТАР-ТАСС,
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