Зеленский продолжит борьбу с «Северным потоком - 2»

Украинский президент Владимир Зеленский своим распоряжением создает рабочую группу для подготовки предложений по нейтрализации рисков от строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

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Отмечается, что российский проект якобы «содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона». Документ был подписан 16 сентября.

Рабочая группа «должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере».