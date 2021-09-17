Украинцам предрекли «физиологическое выживание»

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что более 90 процентов всех расходов госбюджета Украины на 2022 год придется на защищенные статьи, и денег на развитие практически не будет. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Укрлайф.тв», передает РИА Новости.