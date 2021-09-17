Украинцам предрекли «физиологическое выживание»

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что более 90 процентов всех расходов госбюджета Украины на 2022 год придется на защищенные статьи, и денег на развитие практически не будет. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Укрлайф.тв», передает РИА Новости.
«Это исключительно то, на что нужно выделить деньги, без чего дальше жить просто не получится», — предрек он, добавив, что бюджет остается «бюджетом физиологического выживания».
При этом единственным способом изменить ситуацию в лучшую сторону, увеличив доходы основного финансового документа, — это развивать экономику, заключил эксперт.