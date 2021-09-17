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Вашингтон призвал Киев спасти судебную реформу

Газета.Ruиещё 3
30 минут назад

Американский государственный департамент призвал украинские власти спасти судебную реформу после отказа совета судей Украины сформировать экспертные коллегии, которые займутся отбором кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

Вашингтон призвал Киев спасти судебную реформу
Фото: J. Scott Applewhite/APJ. Scott Applewhite/AP

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса. В Вашингтоне считают, что без назначения национальных представителей в совет по этике и конкурсную комиссию невозможно восстановить ВККС.

"Отказ угрожает пустить под откос реальную судебную реформу на Украине. Но еще есть время спасти это начинание. Совет судей в состоянии выполнить свои обязательства по имплементации закона и выдвижению кандидатов", - заявил Прайс.

Он отметил, что успешное проведение реформы восстановит доверие граждан Украины к судебной системе страны, расширит экономические возможности, создаст новые рабочие места, поспособствует продвижению страны в направлении евро-атлантической интеграции. Ранее госдеп поздравил Украину с 30-летием независимости.

В мире,Госдеп США,Киев,Украина,
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