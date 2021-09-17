Трамп заявил о возможности исчезновения США к 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут исчезнуть к моменту следующих выборов американского лидера в 2024 году.
По его словам, страна идёт на спад в течение последних восьми месяцев, «как никогда раньше».
«И когда мы пойдём на выборы в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — приводит Huffington Post заявление бывшего президента США в эфире телеканала Newsmax.
В августе Трамп посоветовал действующему американскому лидеру Джо Байдену подать в отставку из-за ситуации в Афганистане.