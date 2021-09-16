Меркель: процесс урегулирования конфликта в Донбассе ничтожен

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Kay Nietfeld/Pool via Reuters Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отметила, что лидеры двух стран обсудят работу в нормандском формате, поскольку "ситуация там [на востоке Украины] сложная, а прогресс [в урегулировании] ничтожен".

Ранее Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили на встрече в Киеве "Северный поток — 2" и ситуацию в Донбассе.

Меркель подчеркнула, что Германия будет поддерживать этот процесс, так как "серьезно относится" к опасениям Украины по поводу "Северного потока — 2", а транзит газа через территорию страны должен быть продлен после 2024 года. Зеленский, в свою очередь, заявил, что рассматривает проект как "опасное геополитическое оружие со стороны Кремля".