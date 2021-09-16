В США заявили, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие 10 лет

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что Украина не станет членом НАТО ближайшие 10 лет. Об этом он рассказал в эфире "Апостроф ТВ".

"Я не вижу членства Украины в НАТО даже через пять лет, даже через 10 лет. Конечно, если что-то в корне изменится, то может быть. Но без таких изменений я этого не вижу", - заявил Хербст.

Он добавил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден хотел бы видеть Украину и Грузию в НАТО, но не может действовать против европейских союзников, некоторые из которых считают, что эти страны не должны состоять в альянсе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что это решение зависит не только от Соединенных Штатов.