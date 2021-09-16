Глава МИД Украины прервал брифинг из-за звонка Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прервал утренний брифинг из-за звонка от президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Дипломат в ходе своего выступления раскритиковал ООН за игнорирования саммита "Крымской платформы".
"Эта организация проигнорировала саммит "Крымской платформы" и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, так как ключевым заданием ООН является поддержка мира и безопасности", - заявил Кулеба. После этих слов ему позвонил Зеленский и трансляцию остановили. Затем она продолжилась. "Мне тут президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?", - сказал глава МИД в прямом эфире.
Саммит "Крымская платформа" прошел 23 августа, на нем власти Украины обсудили с иностранными коллегами сложившуюся вокруг Крыма ситуацию, в частности, его присоединение к России.
В нем приняли участие более 40 государств.
По его итогам участники приняли декларацию, в которой осудили действия России. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.