Глава МИД Украины прервал брифинг из-за звонка Зеленского

"Эта организация проигнорировала саммит "Крымской платформы" и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, так как ключевым заданием ООН является поддержка мира и безопасности", - заявил Кулеба. После этих слов ему позвонил Зеленский и трансляцию остановили. Затем она продолжилась. "Мне тут президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?", - сказал глава МИД в прямом эфире.