Корабль Crew Dragon с непрофессиональным экипажем стартовал с космодрома на мысе Канаверал в США . Фрагмент трансляции, которую вела компания SpaceX , публикуют российские Telegram-каналы.

Запуск корабля с одними туристами на борту состоялся в 20:03 по местному времени (3.03 мск четверга). Бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски будут находится три дня на околоземной орбите. Планируется, что они проведут научные эксперименты в условиях невесомости.