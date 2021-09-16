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Появилось видео старта корабля Crew Dragon с одними туристами на борту

Александр Кузьмин
1 час назад

Корабль Crew Dragon с непрофессиональным экипажем стартовал с космодрома на мысе Канаверал в США. Фрагмент трансляции, которую вела компания SpaceX, публикуют российские Telegram-каналы.

Запуск корабля с одними туристами на борту состоялся в 20:03 по местному времени (3.03 мск четверга). Бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски будут находится три дня на околоземной орбите. Планируется, что они проведут научные эксперименты в условиях невесомости.

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Сейчас Crew Dragon уже достиг орбиты высотой 585 км, это стало рекордом для Dragon.

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