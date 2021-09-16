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Макрон заявил, что французские войска нейтрализовали главу «ИГ в Большой Сахаре»

RT на русскомиещё 2
48 минут назад

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о нейтрализации французскими вооружёнными силами главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре»*.

Макрон: французские войска нейтрализовали главу "ИГ в Большой Сахаре"
Фото: ReutersReuters

«Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», был нейтрализован французскими войсками», — написал Макрон в Twitter.

По его словам, это ещё один крупный успех в борьбе с террористическими группировками в Сахеле.

Ранее сообщалось, что суд в Париже приступил к рассмотрению дела о ноябрьских терактах 2015 года, жертвами которых стали 130 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

В мире,Эммануэль Макрон,Исламское государство,Франция,
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