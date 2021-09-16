Макрон: французские войска нейтрализовали главу "ИГ в Большой Сахаре"

«Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», был нейтрализован французскими войсками», — написал Макрон в Twitter.

По его словам, это ещё один крупный успех в борьбе с террористическими группировками в Сахеле.