Австралия получит подлодки с атомными реакторами от союза с США

Президент США Джо Байден рассказал, что флот Австралии обновится подводными лодками с атомными реакторами. Однако они будут нести обычное оружие, а не ядерное вооружение, передает РИА новости. Об этом сообщает «Рамблер».

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Оснащение флота Австралии новыми атомными подлодками проходит в рамках нового трехстороннего партнерства по безопасности AUUKUS между США, Австралией и Великобританией.

Президент Байден подчеркнул, что речь не идет о субмаринах, которые будут использовать ядерное оружие. Новые подводные лодки оснастят ядерными реакторами, однако их вооружение останется конвенциональным. Как подчеркнул Байден, это проверенная и безопасная технология.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна хочет самостоятельно организовать производство атомных подлодок с помощью Великобритании и США. Он согласился со словами Байдена о том, что у Австралии нет планов обладать ядерным оружием.