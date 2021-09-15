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Байден проведет в виртуальном формате международный саммит по климату и энергетике

ТАССиещё 1
45 минут назад

Президент США Джо Байден проведет 17 сентября саммит по энергетике и климату в виртуальном формате. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду представителем Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Байден проведет в виртуальном формате саммит по климату
Фото: ReutersReuters

Как следует из документа, главной темой встречи будет "активизация борьбы с целью противодействия глобальному климатическому климату". Байден заострит внимание на том, что "срочно требуются активные действия по климату", а также на том, какие "экономические выгоды" это может принести. Он призовет мировых лидеров взять на себя дополнительные обязательства в данной сфере.

В мире,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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