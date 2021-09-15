Лукашенко помиловал 13 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек. Об этом сообщает администрация белорусского главы.

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Отмечается, что среди 13 осужденных есть и те, кто принимал участие в акциях протеста, заявила замглавы администрации Ольга Чуприс в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Президенту был передан список, в свою очередь, он был направлен в администрацию президента для анализа", - рассказала Чуприс. Список из 100 осужденных передал Лукашенко глава "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский.