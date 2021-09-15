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Стало известно о первых случаях гибели животных от COVID-19

Lenta.ruиещё 2
17 минут назад

В Монголии зафиксировали первые случаи гибели животных от коронавируса. Об этом стало известно «Синьхуа» от эксперта Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурена Тувшинбаяра.

Стало известно о первых случаях гибели животных от COVID
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, в прошлом месяце при загадочных обстоятельствах умерли два бобра, содержавшихся в центре разведения при Управлении окружающей среды Улан-Батора.

«Результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал COVID-19», — заключил эксперт.

Тувшинбаяр добавил, что еще у семи бобров в центре наблюдались симптомы «дельта»-штамма — кашель, выделения из носа и глаз, а впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Отмечается, что заболевшим бобрам была оказана медицинская помощь, они выздоровели.

25 июля группа ученых выяснила, что обезьяны и представители семейства кошачьих являются одними из наиболее подверженных заражению коронавирусом животных. Эксперты из Института инфекционных заболеваний Швейцарии, Института вирусологии и иммунологии Бернского университета совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики исследовали 12 видов млекопитающих.

О смертях животных непосредственно от COVID-19 ранее не было известно, однако фиксировались случаи, когда животные умирали после инфицирования. При этом Всемирная организация по охране здоровья животных, британское Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельскому хозяйству, а также американские Центры по контролю и профилактике заболеваний подтверждали, что животные могут болеть коронавирусом, а само заболевание — передаваться от животных человеку и от человека животным.

В мире,Синьхуа,Монголия,
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