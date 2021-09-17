Что может стоять за арестами финансовых блогеров в Китае?

В Китае арестовывают финансовых блогеров и блокируют их аккаунты с миллионами подписчиков. Об этом узнала Financial Times. У действий китайских властей может быть несколько причин.

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Судя по публикации FT, действия китайских властей по отношению к финансовым блогерам, возможно, связаны с политическими причинами. То есть, существует официальная экономическая картина, которую гражданам рисуют власти. А есть — альтернативное мнение по поводу китайской экономики. И его как раз транслируют финансовые блогеры. И, быть может, за это их теперь арестовывают, а аккаунты с миллионами подписчиков — блокируют. Как бы то ни было, в Китае, да вообще в азиатском регионе, финансовые блогеры действительно очень популярны. Примеры приводит профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков:

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Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин: «Периодически возникают ситуации, когда какому-то из блогеров удается удачно предсказать какие-то телодвижения на финансовом рынке. В 2008 году одному из корейских блогеров удалось в общем предсказать наступающий тогда финансовый кризис. И такие люди сразу превращаются, конечно, в богов, к словам которых прислушиваются, и пользуются они огромным авторитетом, иногда даже пытаются ходить в политику».

У властей Китая своя версия по поводу арестов финансовых блогеров. Там это объясняют борьбой с манипулированием ценами на акции. Это известная схема под названием pump and dump — накачать и сбросить. Работает примерно так: популярные пользователи в соцсетях начинают рекомендовать акции какой-нибудь малоизвестной компании, цены искусственно взвинчивают. Блогеры зарабатывают. А их подписчики потом остаются ни с чем. Но бывает, что доходит и до банального мошенничества.

Относительная недавняя история кавказской пирамиды Smart Buyers. Блогеры в Instagram предлагали подписчикам перевести деньги, обещали сотни процентов по вкладам. И, естественно, вели активную и красивую жизнь в соцсетях, рассказывая какие они успешные и богатые. И люди верят, отдают большие суммы, влезая в долги. О своих клиентах рассказывает адвокат Анас Эльмурзаев:

Анас Эльмурзаев, адвокат: «Люди не делают вообще никаких выводов. Представляете, если бы люди брали кредиты, брали в долг у родственников, брали у соседей. У меня были клиенты, простая семья в большом населенном пункте городского типа. Полсела они взяли где-то там в пределах 13 миллионов, вложили туда и теперь боялись за свою жизнь».

В итоги страдают сотни людей, которые вкладывают в пирамиды сотни миллионов. И даже когда возбуждают уголовные дела, вернуть деньги крайне сложно. Это обычный обман. Но нередко финансовым блогерством начинают заниматься просто неграмотные люди, которые вводят подписчиков в заблуждение. Президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган предполагает, что однажды регулятор займется и этой проблемой:

Евгений Коган, президент компании «Московские партнеры»: «Я прекрасно понимаю, что Центробанк будет разрабатывать законодательство, которое, наверное, нормализует эту деятельность таким образом, что, скорее всего, у нас будут иметь право писать только те, кто имеет лицензию. Это справедливо, потому что развелось огромное количество людей, которые прочитали пару-тройку книжек, поработали полгода-год в какой-нибудь конторе, а то еще и форексной, ну и бегом нести населению доброе и светлое в наш финансовый рынок».