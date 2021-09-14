В Раде заявили о планах Порошенко сорвать выборы президента

Фото: РИА Новости РИА Новости

Деркач подчеркнул, что осенью 2018 года Порошенко понял, что проиграет выборы. Поэтому в ноябре он отправил военные корабли через Керченский пролив, где они были задержаны российскими пограничниками. Порошенко пытался ввести военное положение по всей стране и сорвать предвыборную кампанию, но Рада заблокировала этот план, утверждает депутат.

«В декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», — заявил Деркач.

По его словам, «история не сложилась», потому что «министр МВД Арсен Аваков, не решился взять на себя ответственность».