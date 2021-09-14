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В Таджикистане возмутились из-за высказывания Байдена

News.ru
1 час назад

В МИД Таджикистана передали ноту протеста послу Джону Марку Поммершайму из-за слов Джо Байдена, который допустил возможность повтора сценария с людьми, цеплявшимися за шасси американского самолёта в афганском Кабуле, сообщает РИА Новости. Как отмечается в документе, такие высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнёрства.

В Таджикистане возмутились из-за высказывания Байдена
Фото: ReutersReuters

Если бы мы были в Таджикистане, выкатили C-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолёт, — вы получили бы людей, висящих в нише шасси, — сказал Байден.

Во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана отметили, что Душанбе заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Вашингтоном «в духе взаимной поддержки и взаимного уважения».

Ранее в Афганистане несколько человек сорвались с американского самолёта, когда пытались сбежать из захваченного талибами (представители террористической организации, запрещённой в России) Кабула.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

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