Тихановская приедет во Францию по приглашению главы МИД

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Тихановская посетит Париж 15-17 сентября. Он встретится с мэром города и кандидатом в президенты Франции Анн Идальго, председателем Сената Жераром Ларше, главой комитета по иностранным делам Национального собрания Франсуа Байру.

Экс-кандидат намерена обсудить с ними организацию «конференции высокого уровня по решению кризиса» в Белоруссии. В сообщении подчеркивается, что Франция с 1 января председательствует в Евросоюзе.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.