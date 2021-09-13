Европарламент согласовал проект доклада о «сдерживании» России

Депутаты Европарламента согласовали проект доклада об укреплении военного потенциала для сдерживания России. Доклад подготовил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, а сам документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению, даже если его примут.

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«ЕС должен расширить санкции, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию незаконных выборов в Крыму, а также увеличить ответственность России за блокирование выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате», - гласит текст документа, зачитанный в ходе «дебатов» в ЕП.

Также ЕС призвал быть готовым к отказу признавать новый состав Государственной думы, если выборы в России признают нечестными и нарушающими демократические принципы.

При этом Брюссель должен давить на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».