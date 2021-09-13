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Макгрегор устроил потасовку на церемонии вручения премии MTV.Видео

Александр Кузьмин
38 минут назад

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подрался с американским рэпером Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly, на церемонии вручения премии MTV. Видео появилось в Twitter Barstool Sports.

Спортсмен подошел к исполнителю ради совместного фото. Получив отказ, Макгрегор кинул стаканом с напитком в Бейкера и устроил потасовку. Конфликт был остановлен сотрудниками безопасности. При этом сам Макгрегор заявил, что не дрался с Machine Gun Kelly, так как тот не является настоящим бойцом.

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