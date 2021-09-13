Макгрегор устроил потасовку на церемонии вручения премии MTV.Видео

Спортсмен подошел к исполнителю ради совместного фото. Получив отказ, Макгрегор кинул стаканом с напитком в Бейкера и устроил потасовку. Конфликт был остановлен сотрудниками безопасности. При этом сам Макгрегор заявил, что не дрался с Machine Gun Kelly, так как тот не является настоящим бойцом.