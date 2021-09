Афганистан принес Байдену новые неприятности

Ранее о подробностях авиаудара, который ВВС США нанесли 29 августа, сообщили источники The New York Times. Целью атаки был обозначен автомобиль со взрывчаткой, который, как предполагалось, могли использовать боевики «Исламского государства в Хорасане» (организация признана террористической и запрещена в России). На самом деле жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.