Иран приблизился к возможности создания ядерной боеголовки

Иран отделяет около месяца от получения достаточного количества материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки. Об этом со ссылкой на мнения экспертов, проанализировавших последние отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану, сообщила в понедельник вечером газета The New York Times.

Фото: Reuters Reuters

Такое предположение, как отметило издание, вероятно, вынудит США и их союзников форсировать усилия по восстановлению ядерного соглашения с Ираном от 2015 года - Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли в 2018 году.

Видео дня

Сопоставив данные МАГАТЭ, эксперты, на которых ссылается газета, пришли к выводу, что за последние месяцы Иран вплотную приблизился к возможности создания ядерного боезаряда, накопив достаточный для этого объем обогащенного урана. Указанные аналитики полагают, что Тегеран отделяет от этого этапа "месяц или около того", представители же федеральных ведомств США, имеющие, как напоминает издание, доступ и к закрытой информации, считают, что Иран сможет выйти на этот уровень в ближайшие несколько месяцев. Создание технологии доставки такого боезаряда, например, с помощью ракеты, займет еще какое-то время.

"Тем не менее, - констатирует The New York Times, - Иран еще никогда не был столь близок к обретению [ядерных] военных возможностей со времени заключения при [президенте] Бараке Обаме ядерного соглашения в 2015 году. <...> Более трех лет спустя после того, как президент Дональд Трамп вышел из этого соглашения, Иран, похоже, преуспел в своих медленных и постоянных усилиях по восстановлению [ядерных] возможностей страны".