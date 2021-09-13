Аргентина получила новую партию вакцины "Спутник V"

Новая партия доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Аргентину. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения южноамериканской республики.

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"В субботу вечером в международный аэропорт Эсейса на рейсе AMX030 компании AeroMexico прибыли 530 300 доз вакцины AstraZeneca-Oxford и утром в воскресенье на рейсе Aerolineas Argentinas были доставлены 1 116 010 доз второго компонента "Спутник V". Таким образом Аргентина уже получила более 60 млн доз с декабря прошлого года, когда начался план вакцинации", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Аргентины на 3 сентября, республика получила из России 9 775 635 доз первого компонента вакцины и 3 343 160 - второго. Кроме того, аргентинская лаборатория передала ведомству 1 179 625 доз первого компонента и 1 463 125 доз второго компонента "Спутника V", которые были изготовлены на территории южноамериканской республики на основе активного вещества, получаемого из России.

По данным Минздрава, в Аргентине первой дозой вакцины привиты 28,72 млн человек, оба компонента получили 18,27 млн жителей республики. В стране проживают 45,8 млн человек. Помимо вакцин "Спутник V" и AstraZeneca, для иммунизации населения там применяют препараты, разработанные компаниями Sinopharm, Moderna, Pfizer и CanSino. В Аргентине также применяют комбинацию первого компонента "Спутника V" с вакцинами AstraZeneca и Moderna.