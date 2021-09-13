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Выброшенную на берег тушу 14-метрового кита в Японии сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Японии на берег выбросило тушу 14-метрового кита. Морского млекопитающего сняли на видео на берегу города Одавара в префектуре Канагава. Запись публикует издание NHK на своей странице в Twitter.

Со слов местных жителей, подобные случаи происходят раз в несколько лет, но такого крупного представителя усатых китов они увидели впервые. Сейчас местные ученые собрали материалы, чтобы установить причину смерти животного.

«Префектура и город исследуют состояние китов и рассмотрят будущие меры», – говорится в сообщении NHK.

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