В Японии на берег выбросило тушу 14-метрового кита. Морского млекопитающего сняли на видео на берегу города Одавара в префектуре Канагава. Запись публикует издание NHK на своей странице в Twitter.

Со слов местных жителей, подобные случаи происходят раз в несколько лет, но такого крупного представителя усатых китов они увидели впервые. Сейчас местные ученые собрали материалы, чтобы установить причину смерти животного.