Талибы обязали студенток носить исламскую одежду

Афганских студенток обязали носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах. Об этом рассказал новый министр образования Абдул Баки Хаккани. Такое решение приняли талибы (запрещённое в России движение «Талибан»). По его словам, это необходимо ради «защиты национальных и исторических ценностей». Его слова приводит Associated Press.

Хаккани подчеркнул, что талибы планируют обеспечить соблюдение религиозных норм и принципов в университетах Афганистана. Представительниц прекрасного пола попросят покрывать своё тело.

Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе, — отметил министр.

При это он добавил, что новая власть не хочет возвращаться к радикальным порядкам, установленным 20 лет назад. Кроме того, талибы внесут изменения в образовательные программы. Согласно их задумке, это позволит создать «разумную исламскую образовательную программу», которая не будет уступать зарубежным методикам.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.