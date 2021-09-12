Ополченцы и талибы возобновили бои в Баглане

Боестолкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в воскресенье в северной провинции Баглан. Об этом сообщил близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе.