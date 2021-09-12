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Источник: в афганской провинции Баглан возобновились бои между ополчением и талибами

ТАССиещё 3
23 минуты назад

Боестолкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в воскресенье в северной провинции Баглан. Об этом сообщил близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе.

Ополченцы и талибы возобновили бои в Баглане
Фото: AP Photo/Mohammad Asif KhanAP Photo/Mohammad Asif Khan

"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", — указал собеседник агентства.

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В мире,Талибан,Баглан,Россия,Афганистан,
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