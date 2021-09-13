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Япония потребовала от России не допустить повторных нарушений ее воздушного пространства

ТАССиещё 6
11 минут назад

Правительство Японии по дипломатическим каналам направило РФ протест в связи с нарушением, как утверждается, российским самолетом Ан-26 японского воздушного пространства и потребовало не допустить повторения подобных инцидентов. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Япония выступила с требованием к России после инцидента в небе
Фото: ТАССТАСС

"Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам направило российской стороне протест и потребовало не допустить повторения [таких инцидентов]", - отметил он.

По словам Като, в настоящее время японская сторона анализирует случившееся и пытается установить, с какой целью российский самолет якобы дважды нарушил японское воздушное пространство.

Курилы раздора: из-за чего спорят Япония и Россия

12 сентября Министерство обороны Японии выступило с утверждением, что российский самолет Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство страны у северного острова Хоккайдо.

В мире,Кацунобу Като,МИД,Россия,Япония,
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