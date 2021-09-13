Япония выступила с требованием к России после инцидента в небе

Правительство Японии по дипломатическим каналам направило РФ протест в связи с нарушением, как утверждается, российским самолетом Ан-26 японского воздушного пространства и потребовало не допустить повторения подобных инцидентов. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.