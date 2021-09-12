Папа Римский процитировал Достоевского

"Ваше сообщество пережило годы преследований атеистов, когда религиозная свобода оказалась перед лицом серьезного испытания. Остается соблазн вернуться к зависимости, но не от режима, а к худшему типу рабства. И это то, о чем предупреждает Достоевский <...> в знаменитой "Легенде о Великом инквизиторе", - сказал понтифик, приведя цитату из притчи о неготовности к христианской свободе воли и совести. "Люди готовы отказаться от свободы ради более удобного рабства, чтобы кто-то решал за них, давал пищу и безопасность", - продолжил Папа Римский.