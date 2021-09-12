Посол России рассказал о взаимодействии Москвы с «Талибаном»

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал о взаимодействии с «Талибаном» (запрещено в России) и объяснил, почему Россия не сбежала из страны после прихода к власти боевиков.

Фото: Alexander Zemlianichenko/ Pool / Reuters Alexander Zemlianichenko/ Pool / Reuters

К приходу талибов оказались готовы

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Дипломат отметил, что Россия выстраивала контакты с боевиками движения последние 7-8 лет. Кроме того, оценки российской стороны, в отличие от западной, о возможности прихода талибов оказались верны, поэтому в новый этап Афганистана Москва вошла подготовленной.

По словам Жирнова, на данный момент все рабочие вопросы с боевиками решаются. Он добавил, что ситуация в Афганистане не будет безоблачной, однако альтернативы власти боевиков в стране нет. При этом дипломат выразил мнение, что пока преждевременно делать выводы о том, «кто такие нынешние талибы». «Судить надо будет по делам», — подчеркнул он.

Об отмене инаугурации знали заранее

Жирнов также прокомментировал информацию, что талибы якобы планировали провести инаугурацию 11 сентября. «Мы еще неделю назад знали, что никакой инаугурации не будет. Когда в СМИ появились вот эти сообщения, мы позвонили талибам и спросили: "А что, все-таки будет?" Они сказали: "нет"», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, сейчас талибам не до проведения церемонии, поскольку необходимо решать слишком много проблем, которые имеются внутри страны.

Коррупцию победили, но ситуация тяжелая

Жирнов также заявил о победе талибов над коррупцией в Афганистане. В частности, с торговцев на рынках и базарах, а также с маленьких магазинов перестали взимать поборы чиновники. «Это в день примерно 500 тысяч долларов», — уточнил он. Помимо этого, таможенный пункт на границе с Пакистаном стал приносить налогов на 700 тысяч долларов больше, чем было до прихода боевиков к власти.

В то же время российский дипломат отметил, что экономическая ситуация в Афганистане остается тяжелой. Он напомнил, что при правительстве бывшего президента страны Ашрафа Гани три четверти бюджета страны формировались за счет помощи Запада. В настоящее время финансовые активы Афганистана заморожены, что отразилось на уровне жизни. По словам Жирнова, лучше всего это отражает ситуация с врачами: боевики попросили медиков выйти на работу, гарантируя им зарплату, равную трем тысячам рублей в месяц.

Талибы назначили новый кабинет министров Афганистана 7 сентября. Премьером стал лидер руководящего совета «Талибана» Мохаммад Хасан Ахунд. Вице-премьером — Абдул Гани Барадар, возглавлявший ранее политический офис талибов.