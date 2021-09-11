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«Вы будете счастливы»: Трамп намекнул о своем участии на выборах – 2024

Мир24
43 минуты назад

Экс-президент США Дональд Трамп уже определился с решением относительно того, будет ли принимать участие в президентской гонке – 2024. Республиканец пока не стал делать громких заявлений, однако дал понять, что он вновь готов претендовать на высший государственный пост, передает РИА «Новости».

«Будете счастливы»: Трамп намекнул на участие в выборах в 2024 году
Фото: The White HouseThe White House

Трамп в годовщину терактов 11 сентября навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, где его спросили про политическое будущее. Ответ был хоть и уклончивым в силу объективных обстоятельств, но содержал в себе вполне определенный посыл.

«О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем», – отметил Трамп.

Ранее газета Politico сообщала, что Трамп собирается участвовать в выборах 2024 года и ждет удобного момента, чтобы объявить об этом. На это указывает то обстоятельство, что политик в последние месяцы увеличил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб – по некоторым данным – активизировал сбор средств и уже работает на дискредитацию Джо Байдена.

Впрочем, о Джо Байдене и так неустанно пишут СМИ – без помощи Трампа. 11 сентября его активно обсуждали в связи с тем, что он сделал странный жест на церемонии памяти жертв терактов.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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