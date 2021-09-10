В Минске заявили о стратегической победе Путина в переговорах с Лукашенко

«Договоренность Москвы и Минска по 28 союзным программам – это полигон для их дальнейшего распространения в рамках ЕАЭС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя итоги переговоров лидеров России и Белоруссии.

«Стратегическая победа Кремля заключается в том, что Россия вывела Белоруссию из переговорного формата в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формат двустороннего пакетного соглашения между Москвой и Минском», – отметил эксперт общественного объединения «Белая Русь», минский политолог Петр Петровский.

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По словам эксперта, «теперь Москва в рамках переговоров с другими участниками ЕАЭС будет обкатывать ту же схему с 28 интеграционными программами, которую ранее опробовала в переговорах с Минском». «Таким образом грядущее подписание 28 союзных программ – это полигон для дальнейшего развития ЕАЭС», – убежден Петровский.

«Согласно анонсированному содержанию программ видно, что белорусская сторона получает конкретные прозрачные механизмы доступа на российские рынки для своих производителей, в том числе – в госзакупках. Теперь ни Россельхознадзор, ни прочие структуры не смогут закрывать российский рынок для белорусских производителей», – пояснил собеседник.

«Но и российская сторона тоже выиграла, – подчеркнул Петровский. – Дело в том, что белорусская сторона выступала против унификации налоговой системы, но создание единых рынков нефти и газа с унификацией косвенного налогообложения говорит о том, что налоговый маневр отменять не будут».

Эксперт добавил, что «работа по дорожным картам, которые стали союзными программами, началась с декабря 2018 года». «Изначально было видно, что это стратегическая задача. Никто не ожидал моментальных выгод», – заключил Петровский.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий.

Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.

Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках союзного государства – приоритет для России и Белоруссии.