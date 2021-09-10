Дания первая в Евросоюзе отменила все COVID-ограничения

Дания стала первой страной в Евросоюзе, полностью отменившей все ограничительные меры, вводимые в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщает издание Politico.

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С пятницы, 10 сентября, в Дании отменяются последние ограничения.

Речь про обязательное предъявление "паспорта о вакцинации" во время посещения ночных клубов. В остальных заведения "паспорта" перестали требовать еще 1 сентября. Теперь соблюдать самоизоляцию должны будут только люди, заболевшие коронавирусом. Жители смогут вернуться на работу в офисы, а школы возобновят очное обучение.

11 сентября, в Копенгагене состоится первый в Европе крупный концерт. Его посетят около 50 тыс. человек. Наряду с успешным внедрением вакцины эксперты отметили высокий уровень доверия к властям Дании, отметили в СМИ.

Людям, приезжающим в Данию из других стран, надо будет предоставить либо документ о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.