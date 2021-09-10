В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дания стала первой страной в Евросоюзе, отменившей все COVID-ограничения

Газета.Ru
20 минут назад

Дания стала первой страной в Евросоюзе, полностью отменившей все ограничительные меры, вводимые в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщает издание Politico.

Дания первая в Евросоюзе отменила все COVID-ограничения
Фото: ReutersReuters

С пятницы, 10 сентября, в Дании отменяются последние ограничения.

Речь про обязательное предъявление "паспорта о вакцинации" во время посещения ночных клубов. В остальных заведения "паспорта" перестали требовать еще 1 сентября. Теперь соблюдать самоизоляцию должны будут только люди, заболевшие коронавирусом. Жители смогут вернуться на работу в офисы, а школы возобновят очное обучение.

11 сентября, в Копенгагене состоится первый в Европе крупный концерт. Его посетят около 50 тыс. человек. Наряду с успешным внедрением вакцины эксперты отметили высокий уровень доверия к властям Дании, отметили в СМИ.

Людям, приезжающим в Данию из других стран, надо будет предоставить либо документ о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что в Германии число получивших две дозы вакцины превысило число непривитых.

В мире,ЕС,Дания,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители