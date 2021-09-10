Зеленский не исключил вероятность полномасштабной войны с РФ

"Я считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть", - оценил Зеленский возможность войны с российской стороной во время форума YES Brainstorming в Киеве. "... после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", - подчеркнул президент.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев считает Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Президент России Владимир Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума. Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Ранее в офисе президента Украины назвали новую причину потери Крыма.