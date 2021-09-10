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Королева Елизавета II оказалась сторонницей Black Lives Matter

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter ("Жизни Черных Важны"). Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на первого чернокожего лорда-лейтенанта двора сэра Кена Олису.

Королева Елизавета II оказалась сторонницей Black Lives Matter
Фото: ReutersReuters

В частности, Олиса рассказал о большой озабоченности монарха вопросом равноправия в обществе.

"Я обсуждал с королевской семьей все расовые вопросы, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это горячая тема разговора", — сказал он.

Служитель королевского двора добавил, что члены правящей семьи работают над тем, чтобы нация была объединена общими ценностями, в том числе по вопросу расового равноправия.

Ранее "Газета.Ru" сообщала о новом протоколе действий британских властей после смерти правящего монарха. В частности, в течение 10 минут после известия о кончине монарха все государственные флаги будут приспущены.

В мире,Джордж Флойд,Елизавета II,Газета.Ru,
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