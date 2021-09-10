Королева Елизавета II оказалась сторонницей Black Lives Matter

Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter ("Жизни Черных Важны"). Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на первого чернокожего лорда-лейтенанта двора сэра Кена Олису.

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В частности, Олиса рассказал о большой озабоченности монарха вопросом равноправия в обществе.

"Я обсуждал с королевской семьей все расовые вопросы, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это горячая тема разговора", — сказал он.

Служитель королевского двора добавил, что члены правящей семьи работают над тем, чтобы нация была объединена общими ценностями, в том числе по вопросу расового равноправия.